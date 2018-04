Volgend jaar weer missie naar China, bij voldoende interesse

Bij goede belangstelling van Friese ondernemers, wil de provincie volgend jaar opnieuw een handelsmissie naar China organiseren. De laatste keer dat gedeputeerde Klaas Kielstra met het Friese bedrijfsleven naar China ging, was vorig jaar. Dit jaar slaat de provincie de reis over. Die richt zich in verband met Culturele Hoofdstad 2018 voornamelijk op handelsmissies die naar Fryslân komen.

Voor 2019 mikt Fryslân op handel in de sectoren Water (Wetsus) en landbouw (Dairy Valley - agrofood). Fryslân heeft al sinds het einde van de jaren '90 vriendschapsbanden met de Chinese provincie Sichuan. Ook met de provincie Heilongjang bedrijft de provincie handel.