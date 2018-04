Muziekweg kost provincie 80.000 euro; was verf-test

De test met de muziekweg bij Jelsum kost de provincie 80.000 euro. Het was de bedoeling om te testen hoe lang de witte verf houdt op provinciale wegen. Daarnaast was er gezorgd voor een speciale markering, die het Friese volkslied liet horen als mensen er overheen rijden. De mensen in de buurt hadden daar zo'n last van dat de markering woensdagnacht weer wordt weggehaald, veel eerder dan de bedoeling was.

Aan het eind van de week moeten de ribbels volledig zijn weggehaald. Tot die tijd wordt gedacht aan maatregels om het geluid, dat van de weg komt, te beperken. Te denken valt aan het nachts afsluiten van de baan met de ribbels.