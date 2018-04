Jonge supporter FC Groningen mishandeld in Heerenveenstadion

Een 14-jarige jongen uit de provincie Groningen is afgelopen zondag mishandeld in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen. De jongen droeg een sjaal van FC Groningen en werd bij zijn keep gegrepen door een Heerenveen-supporter. Hij kon loskomen met behulp van medestanders. Het incident gebeurde na de voetbalwedstrijd, in het FeanPlaza. De jongen was met zijn oom en tante naar de wedstrijd in Heerenveen. Na de wedstrijd wilden ze nog even in het FeanPlaza kijken. De jongen vroeg nog of hij zijn sjaal kon omhouden. Dat moest wel kunnen, zei zijn tante Marieke Blaauwwiekel.

Erg geschrokken

''We verloren hem even uit het oog en hebben hem toen gebeld'', vertelt se. Hij was al naar de auto en vertelde daar dat een man hem uitschold met de meest verschrikkelijke ziektes. ''Hij was er heel erg van onder de indruk en kan er niet van slapen'', zegt Blaauwwiekel. De jongen durft niet meer naar een voetbalstadion en is erg geschrokken.

Marieke Blaauwwiekel is zelf een supporter van Sportclub Heerenveen en wil benadrukken dat de club hier niets aan kan doen. Ze wil alleen bekendmaken dat het is gebeurd. De jongen wilde zelf geen aangifte doen.

Skybox

Voetbalclub FC Groningen biedt de jongen een plekje aan in de skybox van de Euroborg, zodat hij zo snel mogelijk weer met plezier naar het stadion kan.

Onderzoek

Sportclub Heerenveen is bezig met het onderzoeken van de situatie en komt zo snel mogelijk met een reactie.