Werkstraf voor dief van lokmotoren bij Earnewâld

Een man uit Leeuwarden heeft een werkstraf van 140 uren gekregen, omdat hij anderhalf jaar geleden twee buitenboordmotoren heeft gestolen in Earnewâld. Het waren lokmotoren, die de politie had geïnstalleerd bij een paar boten in jachthaven Westerdijk, omdat daar geregeld werd gestolen. De politie kon de dief al snel inrekenen. Hij zei dat hij in geldzorgen zat, omdat hij met vakantie wilde.

De officier van jusitie eiste tien weken cel. De man zit momenteel een straf uit in Lelystad, maar volgens zijn advocaat wil hij zijn leven beteren. Mede daarom, en omdat de diefstal al even geleden was, gaf de rechter een werkstraf.