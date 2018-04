"Vermiste boordschutter zat niet in neergestorte Lancaster"

Het is zo goed als zeker dat de vermiste Canadese boordschutter Francis Cooper niet in de Lancaster zat, die in 1942 neerstortte bij natuurgebied De Alde Feanen. De menselijke resten die hier vorig jaar op de plaats van de vroegere afvalstort Ald Dwinger zijn gevonden, zijn niet van Cooper. Ze zijn waarschijnlijk van de omgekomen piloot Peter Joslin, die in Wartena ligt begraven. Tot dusver was er altijd nog de hoop dat Cooper in het toestel zat.

De officiële uitkomsten van het forensisch onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt door de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. Dat vertelde Klaas Hoekstra van de provincie Fryslân maandagavond op een bijeenkomst van nationaal park De Alde Feanen. Hoekstra houdt zich namens de provincie bezig met de sanering van Friese afvalstorten.

Monument

Aanstaande zondag, op 15 april, is er een officiële opening van het monument voor de omgekomen bemanningsleden bij de Ald Dwinger. Het monument, een zwaluwenmuur, is gemaakt door de Friese architecte Nynke Rixt Jukema. Bij de besloten plechtigheid zijn meer dan veertig nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden aanwezig.

Neergehaald

De Lancaster werd in de nacht van 4 op 5 september door Duits afweergeschut neergehaald boven Fryslân. Er waren zeven bemanningsleden aan boord van het vliegtuig. Vier van hen konden zichzelf in veiligheid brengen. Drie mensen kwamen om het leven. Alleen Cooper is nooit gevonden.