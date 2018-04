Swimfun Joure zeven weken dicht

Subtropisch zwembad Swimfun in Joure is met ingang van 22 mei zeven weken dicht. Stichting De Stiennen Flier begint dan met de volgende fase van de renovatie van het zwembad. Het gaat om de kleedruimten en de vloeren in het bad, die worden vernieuwd. Ook het licht en geluidsinstallatie in het zwembad worden aangepast en er komen interactieve attracties bij.

Deze zaken zijn bij de eerste fase in 2014 niet meegenomen. Swimfun heeft jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers. Sporthal Sportfun naast het zwembad blijft tijdens de verbouwing gewoon open..