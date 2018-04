In Lauwersoog wordt dinsdag het ontwerp en de architect van het nieuw te bouwen Werelderfgoedcentrum bekendgemaakt. De initiatiefnemers hebben daarvoor naar een toparchitect gezocht en dat is gelukt. In totaal wordt er 29 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 14 miljoen door private investeerders.

Dat geld wordt onder meer gebruikt voor een nieuw hotel en de verhuizing van zeehondencentrum Pieterburen. De verwachting is dat het nieuwe centrum in juni 2020 open kan.