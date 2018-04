Er moet een nieuwe standaard voor nationale parken komen

Er moet een nieuwe nationale standaard komen die de Friese en Nederlandse nationale parken echt op de kaart zet en meer bekend maakt bij het publiek. Financiële steun van de overheid is daarbij van groot belang. Dat zei Lutz Jacobi maandagavond bij een vergadering van Nationaal Park De Alde Feanen in Grou. Jacobi sprak daar als bestuurslid van het samenwerkingsverband nationale parken.

Onder een nationale standaard moeten nationale parken in samenwerking met overheden en andere instanties de parken bekender maken bij het publiek. In de parken moet duidelijk te zien zijn, dat het om een nationaal park gaat. Dat kan met borden en andere informatie. Nu is dat vaak niet het geval en weten mensen niet dat ze in een nationaal park zijn. Ook moet er niet alleen aandacht zijn voor de natuurwaarde van deze gebieden, maar ook voor de economische waarde en de geschiedenis. Op deze manier wordt het voor bezoekers interessanter om langere tijd in de parken door te brengen.

Volgens Jacobi wordt er al meerdere jaren aan zo'n standaard gewerkt. Maar die standaard is er nog niet. Daarvoor is ook een besluit en financiële steun van het kabinet nodig. Ze denkt daarbij aan een bedrag van 12 miljoen euro voor zes jaar. Jacobi is optimistisch dat het kabinet hier voor de komende begroting werk van maakt. Fryslân heeft drie nationale parken: Schiermonnikoog, Lauwersmeer en De Alde Feanen. Ook het Drents-Friese Wold ligt deels in onze provincie.