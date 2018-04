Staking bij woningcorporaties

Medewerkers van woningcorporaties in Noord-Nederland leggen dinsdag het werk neer. Ze staken voor een beter loon en een lagere werkdruk. In Groningen wordt later dinsdagochtend een manifestatie gehouden. Stakers uit Fryslân, Groningen en Drenthe zijn daarbij aanwezig. Er is een mars langs verschillende woningcorporaties. Sije Holwerda krijgt iets aangeboden. Hij is een van de werkgevers die met de vakbonden praat over een nieuwe cao. Uit Drachten, Grou en St.-Annaparochie worden bussen ingezet om de stakers te vervoeren. Het gaat om een verrassingsactie, georganiseerd door de vakbonden CNV en FNV.