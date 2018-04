Cambuur trainer René Hake: "Veel ruimte voor verbetering"

SC Cambuur kwam weer eens met de schrik vrij. Tegen Jong AZ werd in de laatste minuut met 3-2 gewonnen. Kevin van Kippersluis (twee goals) en Justin Mathieu (de winnende treffer in de 89e minuut) waren de Leeuwarder doelpuntenmakers.

Trainer René Hake zag dat het spel van zijn ploeg lang niet altijd goed was. "Er is veel ruimte voor verbetering. Het winnen is het belangrijkste, maar het maakt zeker uit hoe dat gaat. Dat we bepaalde gedeelten van de wedstrijd er slecht uitzagen is duidelijk."

Kevin van Kippersluis was alleen maar blij met het resultaat en zijn twee doelpunten. "Ik heb een moeilijke periode gehad en de laatste drie wedstrijden meer speelminuten gekregen. Dan is het fijn dat ik mijn aandeel kan meebrengen. Ik hoop voor aankomende vrijdag weer een plekje gereserveerd te hebben." Vrijdag speelt Cambuur de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht.

Voor Justin Mathieu was het maken van de winnende treffer een opsteker. Mathieu zat de afgelopen week niet bij de selectie, hij viel nu het laatste kwartier in. "Ik ben extra blij, omdat ik uit een lastige situatie kom. Ze hebben me blijkbaar goed geprikkeld."