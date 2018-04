Frysk Ljeppers Boun raakt na 15 jaar hoofdsponsor kwijt

ROC Friese Poort stopt als hoofdsponsor van het Frysk Ljeppers Boun. Dat is bekend gemaakt op de algemene ledenbijeenkomst. Volgend jaar is het laatste jaar dat ROC Friese Poort zich als hoofdsponsor aan de vereniging verbindt. Het opleidingscentrum is 15 jaar hoofdsponsor geweest, maar wil nu een andere invulling geven aan hun sponsorbeleid.

Volgens voorzitter Remco Meijerink van het bestuur van ROC Friese Poort wil de school de focus meer leggen op activiteiten die een link hebben met onderwijs. Voorzitter Teije Dijk van het Ljeppers Boun vindt het jammer, maar heeft er wel begrip voor na zo'n lange periode.