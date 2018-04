SC Cambuur pakt drie punten met winst tegen Jong AZ

SC Cambuur heeft maandagavond de wedstrijd tegen Jong AZ met 3-2 gewonnen. De wedstrijd werd in de laatste minuut van de officiële speeltijd beslist.

Na acht minuten spelen kwamen de Leeuwarders op voorsprong door een doelpunt van Van Kippersluis. Hij kreeg de bal uit een snelle counter van Daniels, die de bal breed legde. Van Kippersluis stond helemaal vrij en schoot de bal achter de keeper van Jong AZ. IN de 34e minuut maakte Jong AZ de gelijkmaker. Terwijl Cambuur meer in balbezit is, weet Jacobs de stand op gelijke hoogte te brengen. Drie minuten later komt Cambuur opnieuw op voorsprong uit opnieuw een counter. Na verscheidene pogingen om de bal binnen te schieten, is het weer Van Kippersluis die de bal langs de keepers weet te krijgen.

Na rust komt Jong AZ weer op gelijke hoogte. Jacobs tekent voor de 2-2. In de 89ste minuut trekt SC Cambuur aan het langste eind. Justin Mathieu scoort het winnende doelpunt. Eindstand 3-2.

Omdat meerdere concurrenten punten verspelen, doet Cambuur met deze overwinning goede zaken voor het behalen van de play-offs.