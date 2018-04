Jong SC Heerenveen kan kampioenschap nog niet pakken

De beloften van SC Heerenveen zijn er maandagavond niet in geslaagd het kampioenschap te pakken. In Rotterdam werd met 3-2 verloren van Excelsior. Hierdoor blijft het gat met de nummer twee Cambuur 5 punten. Er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden.

De ploeg van trainer Chris de Wagt kwam in de negende minuut op achterstand door een doelpunt van Kevin Vermeulen. Drie minuten later werd het 2-0 door Jurgen Matthey. Vlak voor rust kon Jong Heerenveen wat terug doen door een doelpunt van Rojas. Na een klein uur spelen lag alles weer open, toen Jizz Hornkamp de gelijkmaker op het bord zette. Helaas voor de Feansters schoot Excelsiorspeler Levi Garcia vijf minuten later de 3-2 binnen. Dat was ook de eindstand.

Jong Heerenveen speelt op 23 en 30 april nog uit en thuis tegen RKC Waalwijk.