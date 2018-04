Hogeschool in Leeuwarden blij met nieuw onderwijsakkoord

NHL Stenden Hogeschool is tevreden over het nieuwe sectorakkoord hoger beroepsonderwijs dat maandag is ondertekend. Volgens de school is het een versterking van de onderwijskwaliteit. Ook biedt het ruimte voor het verder ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek. "Uit dit akkoord spreekt vertrouwen in de hogescholen", zegt voorzitter Erica Schaper van het college van bestuur van NHL Stenden Hogeschool.

Het akkoord is ondertekend door voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. Het gaat om afspraken voor de periode 2019 tot 2022. "De minister maakt haar eerder uitgesproken vertrouwen in de hogescholen waar met dit akkoord", vindt Schaper. Aan de andere kant blijft ze realistisch: "Iedereen moet zich wel realiseren dat tegenover de extra studievoorschotmiddelen nog ombuigingen staan van zowel het vorige als het huidige kabinet."