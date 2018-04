Leeuwarder plan voor zonnepark bij Wirdum roept weerstand op

Inwoners van Wirdum, Dorpsbelang Wirdum/Swichum en Dorpsbelang Wytgaard willen via de Raad van State het bestemmingsplan Plan voor de Zon van tafel vegen. Volgens de tegenstanders biedt het bestemmingsplan ruimte om een zonnepark van 40 hectare aan te leggen bij de dorpen. De partijen zeggen hier 'onrustig' van te worden.

De gemeente Leeuwarden zegt dat de grootte van het park afgestemd moet worden op hoeveel energie er nodig is voor de dorpen. Maar volgens de Raad van State staat dat niet duidelijk omschreven. In het bestemmingsplan staat ook dat zonnecollectoren op twee meter hoogte moeten komen in plaats van de gebruikelijke meter. Dat heeft te maken met schapen die het gras in het gebied kort moeten houden. Een van de bezwaren is dat fietsers er niet overheen kunnen kijken.

De Raad van State zal zich nu buigen over de bezwaren en doet later uitspraak.