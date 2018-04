Noordoost-Fryslân protesteert tegen gaswinning Pieterzijl

Gemeentebelangen Noordoost-Fryslân roept minister Eric Wiebes van Economische Zaken op, om de toestemming die gegeven is voor gaswinning in Pieterzijl in te trekken. Ook wil de partij dat de NAM stopt met de voorbereidingen om te boren op de locatie. Gemeentebelangen heeft een protestvlag geplaatst op de boorlocatie Warfstermolen. De partij wil hiermee aangeven dat het tegen gaswinning en de methode van fracken is. Dat zou in een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen in hun ogen niet veilig zijn.

Met het planten van de vlag wil Gemeentebelangen Noordoost-Fryslân de inwoners van Pieterzijl en omgeving een hart onder de riem steken.