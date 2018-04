Straf voor Harkemasters vanwege vechtpartij in feesttent

Drie inwoners van Harkema zijn door de rechter veroordeeld tot werkstraffen voor openlijke geweldpleging. Aanleiding voor het geweld was een vechtpartij twee jaar geleden in een feesttent aan De Bosk in Harkema. De politie had een einde gemaakt aan het feest, omdat er een grote vechtpartij was. De inwoners van Harkema van 20, 26 en 29 gingen hierna verhaal halen bij een inwoner van Augustinusga. Ze waren van mening dat hij de initiator van de vechtpartij was.

Bij de woning van de man zouden de drie mannen op een ruit geslagen hebben, waardoor die kapot ging. Nadat ze achtervolgd werden door de man uit Augustinusga en zijn vriendin hebben ze stenen naar zijn auto gegooid. Dat ze dit naar eigen zeggen uit zelfverdediging deden, ging er bij de rechter niet in.

Het Openbaar Ministerie verwacht in deze zaak nog meer mensen voor de rechter te halen.