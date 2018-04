"Toekomst NCPN in De Fryske Marren is verzekerd"

De toekomst van de Nieuwe Communistische Partij Nederland in De Fryske Marren is verzekerd, ook al zou frontman Rinze Visser uit het politieke rijtje. Dat zei Visser maandagavond in It Polytburo. Hij is al jaren het gezicht van de NCPN in Fryslân, maar is nu 79 jaar en dus komt het einde van zijn politieke carrière in zicht.

Volgens Visser staat er een nieuwe generatie politici klaar om het stokje van hem over te nemen. Bij de afgelopen verkiezingen verdubbelde de NCPN in De Fryske Marren het aantal zetels, de partij ging van een naar twee zetels, en heeft nu in die gemeente de grootste communistische raadsfractie van Nederland.

Visser zit al bijna 50 jaar in de gemeentepolitiek.