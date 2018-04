Man uit Grou krijgt straf voor blote billen bij tankstation

Voor het laten zien van zijn blote billen heeft een 41-jarige inwoner van Grou een voorwaardelijke werkstraf van 40 uren gekregen. De man had eind januari zijn broek laten zakken voor de beveiligingscamera van een tankstation bij Akkrum. Hij deed dat, omdat hij sigaretten wilde hebben, maar het station was gesloten. Op een ander moment kwamen klanten het tankstation binnen met het verhaal dat er een man met blote billen voor het raam in de auto zat. Een dag later gebeurde hetzelfde.

De man uit Grou vertelde aan de rechter dat hij zijn trainingsbroek aan het aantrekken was, omdat hij erotische foto's had gemaakt voor zijn vriendin. Het was volgens hem niet de bedoeling dat anderen dat zagen. Hij gaf voor de rechtbank wel toe dat zo'n actie op een openbaar terrein als een tankstation niet zo slim was.