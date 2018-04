Verkeersproblemen door werk aan brug Afsluitdijk

Rijkswaterstaat is maandagavond begonnen met de werkzaamheden aan de brug van de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. De brug zorgt regelmatig voor problemen. Verkeer heeft er veel last van. Er wordt onder andere een automatisch koelsysteem geïnstalleerd. Dit moet voorkomen dat bij warm weer de brug afslaat en niet meer open of dicht kan.

Door de werkzaamheden is de komende weken een rijstrook afgesloten. In de spits moet rekening worden gehouden met extra reistijd. Voor de scheepvaart is tijdelijk een doorvaart beschikbaar. Van 23 tot en met 26 april kunnen boten niet passeren.