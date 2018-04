Voetballen in de kerk, het mocht voor de theatervoorstelling

Voetballen in de kerk; dat mocht voor een keer in Goutum. Voor de opnames van een filmpje voor de voorstelling 'Het heilige hert van Cambuur'. Dat stuk is onderdeel van Under de Toer van Culturele Hoofdstad. Het gaat over het logo van Cambuur: het rode hert, dat ook het familiewapen is van de Van Cammingha's.

Gerriet van den Bogert uit Goutum ontdekte dat. Hij is megafan van Cambuur en was een tijdje geleden met zijn schoolklas in de Agneskerk in Goutum. Hij zag hier op de rouwborden het Cambuurlogo en vroeg dominee Gerard Rinsma of ze in de kerk "ook voor Cambuur" waren. De dominee vertelde dat dit het familiewapen is van de Van Cammingha's.

Martijn Barto

Dit verhaal was aanleiding voor theatercollectief Skoft & Skiep om 'Het heilige hert van Cambuur' te maken. Het wordt in juni bij de kerk van Goutum opgevoerd. Voor het stuk is een filmpje gemaakt dat vrijdag is te zien in het Cambuurstadion in de rust van de wedstrijd Cambuur - Helmond Sport. Gerriet en Cambuurspits Martijn Barto spelen de hoofdrollen in het filmpje, dat een soort van opwarmer is voor het theaterstuk. Ze spelen overigens niet mee in het theaterstuk.