Plataan Dokkumer Markt zonder vergunning gekapt

Een twintig jaar oude plataan is maandag in opdracht van de gemeente Dongeradiel zonder vergunning gekapt. Volgens wethouder Pytsje de Graaf kon dat niet anders, omdat de boom dreigde om te vallen. Bij de herinrichting van de Markt, waar ook de IJsfontein van LF2018 een plek krijgt, is de boom zodanig beschadigd dat hij niet te redden was. Op dezelfde plaats zal nu een moeraseik worden geplant. Verder komen er nog eens zestien bomen op het plein, dat tot nu toe vooral een kaal parkeerterrein was.

In de stad was opschudding ontstaan, omdat er in totaal vier bomen waren omgezaagd. Maar daar komen dus zeventien voor terug. Woensdag is er een officieel moment, waarbij de eerste boom de grond in gaat.