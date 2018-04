Celstraf voor Leeuwarder voor wapenbezit en hennepkwekerij

Een man uit Leeuwarden moet negen maanden de cel in, omdat hij met een doorgeladen wapen door de binnenstad van Leeuwarden heeft gereden. Ook was hij betrokken bij een hennepkwekerij. De man reed anderhalf jaar geleden met drank op en met een wapen in de auto door het centrum. Toen hij zijn auto aan de kant zette, zag een vrouw een wapen in de auto liggen. Ze schakelde de politie in.

Nadat de man was opgepakt, bleek dat hij met anderen een hennepkwekerij had. Voor beide zaken heeft hij nu straf gekregen. Naast de celstraf heeft hij een rijontzegging van negen maanden opgelegd gekregen.