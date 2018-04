Station Wolvega krijgt Stellingwerfse naam in reisplanner

Niet alle plaatsen in Fryslân met een treinstation krijgen een Friese plaatsnaam in de reisplanner van de NS. Wolvega krijgt de Stellingwerfse naam 'Wolvege'. De NS wil vanwege Culturele Hoofdstad alle Friese treinstations de Friese naam geven, maar maakt een uitzondering voor Wolvega. De provincie Fryslân steunt het besluit van de NS en de gemeente Weststellingwerf is daar blij mee.

"Stellingwervers zijn trots op hun eigen taal en cultuur", zegt wethouder Jack Jongebloed. "Ook al is Wolvega natuurlijk een Friese plaats, er wordt hier meer Stellingwerfs gesproken. Juist daarom is het een mooi gebaar van de provincie Fryslân dat de keuze voor deze naamgeving voor ons mooie station, met respect voor het Stellingwerfs is gemaakt. Voor reizigers zal het misschien even wennen zijn bij het plannen van hun reis. Reizen van Wolvege, via It Hearrenfean naar Ljouwert, maar het is een mooie passende actie binnen LF 2018."