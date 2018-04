Klarinetdag als voorproefje van At the Watergate

Kunstencentrum Atrium in Sneek organiseert op 9 mei een grote klarinettendag. Het dient als voorproefje voor het muziekfestival At the Watergate, de dagen daarna. Dan komen zesduizend jonge muzikanten uit heel Europa naar Sneek om samen veel concerten te geven. Aan de klarinettendag doen sommigen van hen ook mee.

De organisatie roept klarinettisten van alle leeftijden op om zich ook te melden. 's Ochtends en 's middags oefenen ze. Aan het eind van de middag is dan het concert, in de bibliotheek in Sneek.