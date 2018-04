Onrust over uitbreiding melkfabriek van FrieslandCampina

De Statenfractie van Groninger Belang wil van de provincie Groningen weten of deze meewerkt aan de plannen van FrieslandCampina, om een melkfabriek in Bedum uit te breiden. Dat meldt RTV Noord. Volgens Groninger Belang zijn de inwoners van Bedum niet gehoord bij de plannen van FrieslandCampina. Met het dempen van het Boterdiep in het dorp kan de fabriek uitbreiden, maar de inwoners zijn pas laat op de hoogte gesteld van de plannen.

Statenlid Petra Blink zegt dat omwonenden pas afgelopen week over de plannen van de fabriek hoorden en daarvan zijn geschrokken, meldt RTV Noord. "De bewoners zijn niet tegen de bouw van een melkfabriek, maar voelen zich niet gehoord. Zij hadden verwacht dat ze echt konden meepraten over de plannen, maar toen ze afgelopen week bij een inloopavond kwamen, werden ze haast met een voldongen feit geconfronteerd. Zijn ze zo wel betrokken bij de bouwplannen van de melkfabriek?", aldus het Statenlid tegen de regionale omroep.