Baukje de Graaf ligt eruit bij The Voice Kids

Baukje de Graaf uit Noardburgum is niet verder in The Voice Kids. Zaterdag stond ze in The Battles. Bij haar eerste optreden in het televisieprogramma scoorde ze goed. Ze zong toen in het Fries, het nummer 'In nije dei' van De Kast Bij The Battle moest ze met twee andere meisjes een lied zingen. Haar coach Marco Borsato koos toen niet voor haar.

"Ik vind het heel jammer, maar er is niets aan te doen. Ik heb een goed gevoel over het zingen, de battle ging goed, daar ben ik tevreden over. Natuurlijk baalde ik op dat moment wel, maar achteraf ben ik trots dat ik zover ben gekomen. Dat was mijn bedoeling ook. Ik heb een leuke tijd gehad." Ze gaat wel door met zingen.