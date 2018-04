Complexe rechtszaak over gewelddadige overval in Nes

Bijna twee jaar geleden was bij Nes een gewelddadige overval op een man van 73. Hij werd in zijn eigen huis overvallen, vastgebonden en zwaar mishandeld, met gebroken ribben en een kapotte neus tot gevolg. De daders vluchtten met zilver en antieke sieraden. Uiteindelijk zijn vier verdachten aangehouden. De rechtszaak loopt al een tijd, maar is complex. Maandag was weer een zittingsdag. Wat heeft zich in juni 2016 afgespeeld in Nes, die vraag stond centraal bij de rechtbank in Leeuwarden.

Twee verdachten uit Servië proberen de schuld van de overval nu bij een man uit Emmen in de schoenen te schuiven. Volgens hen had hij ze voorgelogen over wat ze precies zouden doen in Nes. Hij had gezegd dat hij nog geld moest hebben van de bewoner, omdat die een crimineel zou zijn.

Eén verdachte was niet op de zitting. Volgens anderen zou deze Serviër het geweld hebben gebruikt. De zaak gaat woensdag verder en waarschijnlijk volgt dan ook de eis.