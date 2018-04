Poepjes: "Mensen moeten niet ongelukkig in hun huis zitten"

"Ik wil niet dat mensen hierom ongelukkig in hun huis zitten," zei gedeputeerde Sietske Poepjes maandag bij de opening van de N357 bij Jelsum, die nu al bekend staat als de 'muziekweg'.

Automobilisten die over dat stuk nieuwe weg rijden, horen een deel van het Fries volkslied. Omwonenden zijn niet te spreken over het lawaai. "Dat is sneu voor de omwonenden. Daar schrik ik van," reageerde Sietske Poepjes. "Het is verschrikkelijk leuk en het werkt ook, maar de buurt is er niet happy mee. De provincie is er voor iedereen, dus we moeten elkaar tegemoet komen. Ik denk dat er een eind moet komen aan deze proef. Dit moet geen tijden duren. Deze week wil ik weten wanneer dit stopt. Het is net als bij een leuk feestje, je moet weten wanneer je weer stopt."

Volgens de gedeputeerde was het altijd al de bedoeling dat het tijdelijk zou zijn. "We hadden niet voorzien dat de mensen er zo onder zouden lijden."

Slapeloze nachten

Omwonenden slapen er niet van. Ze noemen het 'geestelijke mishandeling'. Iemand anders wordt gek van de kakofonie van geluiden. Het gaat 24 uur per dag door en alle geluiden klinken door elkaar heen. Als de provincie het niet weghaalt, dreigen mensen zelf om het weg te halen. Iemand deed ook nog de suggestie om de muziek naar de Afsluitdijk te brengen, daar wonen immers geen mensen.