Lekkum en Miedum zitten zonder stroom door storing

De dorpen Lekkum en Miedum zitten maandag sinds het einde van de ochtend zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Liander. Het zou gaan om een spontane storing, bijna het volledige dorp Lekkum zou zonder stroom zitten, zo schrijft de storingsdienst op haar website. Er is een monteur onderweg. In de loop van de middag is de stroomstoring nog niet verholpen, maar werd wel duidelijk dat ook in Jelsum de stroom is uitgevallen.