Politie gebruikt meer geweld in Noorden, maar is tevreden

De politie in Noord-Nederland heeft in het afgelopen jaar negentig keer een vuurwapen moeten gebruiken bij het werk. Het gaat dan niet alleen om het schieten met een vuurwapen, maar ook om het in de hand nemen of het richten van een pistool op een persoon.

In totaal moest de politie in Fryslân, Groningen en Drenthe 670 keer geweld gebruikt. Dit is meer dan in 2016, toen er 633 keer met geweld werd gehandeld. De leiding is desalniettemin tevreden met het cijfer. "Kijkend naar de cijfers dan blijkt dat we hier overduidelijk zo min mogelijk geweld in ons werk toepassen," zegt districtschef Monique Pennings. In 433 gevallen moest de politie fysiek geweld gebruiken. "Dat vind ik een compliment waard," vindt Pennings.

Het valt mee

Naast vuurwapengeweld moest de politie ook 79 keer pepperspray gebruiken, werd de wapenstok 12 keer gehanteerd, en moest 13 keer een politiehond worden ingezet. In vergelijking met een regio als Amsterdam vallen de noordelijke cijfers mee: de politie moest daar zo'n drieduizend keer geweld gebruiken in 2017. Landelijk gezien gebruikt de politie in 2017 wel veel minder geweld: van 14.660 keer in 2016 naar 12.394 keer in 2017.

"Als je bedenkt dat politieagenten in het noorden vorig jaar 1 á 2 keer per dag met geweld werden geconfronteerd, dan durf ik te stellen dat politieagenten in het Noorden beheerst omgaan met geweld," zegt districtschef Monique Pennings.