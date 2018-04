Vrachtwagen uit Eastermar blokkeert deel A9 door ongeluk

Het verkeer op de A9 bij Akersloot in Noord-Holland heeft maandagochtend last gehad van een eenzijdig ongeluk met een vrachtwagen van een transportbedrijf uit Eastermar. De vrachtwagen kwam in de rechterberm terecht. Toen de chauffeur probeerde om hieruit te komen, raakte hij de macht over het stuur kwijt. De vrachtwagen botste daarna achterstevoren tegen de vangrail in de middenberm en blokkeerde een groot deel van de weg.

Het verkeer moest via de spitsstrook de plaats van het ongeluk passeren. Voor zover bekend is de chauffeur met de schrik vrijgekomen.