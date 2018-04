Galigapromenade in Sneek krijgt opknapbeurt

Het werk aan de Galigapromenade in Sneek is begonnen. Eerst worden de overkappingen weggehaald en wordt het asbest gesaneerd. Daarna worden de gevels opgeknapt. Ook komt er nieuwe verlichting en nieuw straatmeubilair.

De Galigapromenade verbindt het Martiniplein met het centrale winkelgebied. De luifels in de promenade zijn in 1974 aangebracht. "Toen was het de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, heel vooruitstrevend dus," vertelt Herbert de Vries, van Stichtingsbestuur Galigapromenade Sneek. "Nu gaan we terug naar ruimte, met gevels. Het is spannend, want in die 44 jaar is er veel veranderd. Winkels zijn aan de onderkant wel verbouwd en bij velen zal dat niet altijd meer passen bij de bovenkant."

Inkomsten

Jos Abbink, visspecialist in de promenade mist wel omzet, "maar het is niet anders. Maandagmiddag is de zaak dicht, maar de rest van de week kunnen we gewoon open zijn." Hij moet zijn gevel nog wel opknappen. "In de weekeinden fiets ik nu door de stad om inspiratie op te doen, een ouderwetse gevel vind ik mooi." De kosten voor het opknappen van de gevel is voor rekening van de ondernemer zelf. "Daar moet ik heel wat haringen voor verkopen."

Door de vroegere promenade mocht niet gefietst worden, en dat zal ook in de nieuwe versie zo blijven. Het werk aan de winkelstraat zal met name 's nachts en in de weekeinden plaatsvinden om overlast voor winkeliers, bezoekers en bewoners zoveel mogelijk te beperken. Het werk moet 24 april klaar zijn.