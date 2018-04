Muziekweg: "Alsof er een trompettist in je tuin staat"

"Alsof er iemand in je achtertuin staat met een trompet." De nieuwe muziekweg bij Jelsum is nog niet eens officieel open, maar de weg zorgt nu al voor ophef. De provinciale verkeersader is niet voor iedereen een feest, zo blijkt op social media.

Als automobilisten op de N357 met zestig kilometer per uur over een speciale strook rijden, komt er muziek uit de weg. Een leuk idee voor het verkeer, maar niet voor de omwonenden.

Knettergek

Maria Dijkstra bijvoorbeeld, zij woont 400 meter van de weg, en wordt zo langzamerhand gek van het constante geluid van het Friese volkslied. "Het Friese volkslied is prachtig, maar niet op deze manier. Knettergek word je ervan, als je het dag- en nacht verplicht moet horen. Ik ben maar binnen gaan zitten met de radio aan." Zo schrijft ze op Facebook. Ook Pf Bosma stoort zich uitermate aan de nieuwe geluiden vanaf de N357: "Het Friese volkslied is geweldig, overdag prima maar 's nachts gaat het ook door....vannacht iedere keer wakker als er een auto langsrijdt."

Gevaarlijk

Iemand die zichzelf op Facebook Grutte Pier noemt, en in Jelsum woont, zegt dat de muziekweg zelfs voor gevaarlijke situaties kan zorgen. "Taxi's probeerden afgelopen nacht om het liedje op dubbele snelheid af te spelen," zo schrijft hij op Facebook. "Ook proberen mensen die de andere richting uit rijden het lied vice versa af te spelen!"

De nieuwe weg tussen Stiens en Leeuwarden wordt maandag officieel geopend.