Twee keer zo snel als toegestaan: rijbewijs inleveren

De politie heeft zondagmiddag het rijbewijs ingenomen van een 37-jarige bestuurder uit Damwâld. De man reed met 159 kilometer per uur over de Saatsenwei bij Engwierum. Op die weg is 80 kilometer per uur het limiet.

De Damwâldster reed bijna twee keer zo hard als is toegestaan. Daarop werd het rijbewijs van de man ingevorderd. Ook krijgt hij een boete; de hoogte daarvan wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Vaker te snel

Het is niet de eerste keer dat er te snel wordt gereden op de Saatsenwei bij Engwierum. Een jonge bestuurder raakte ook al eens zijn rijbewijs kwijt, omdat hij daar 57 kilometer per uur te hard reed.