Automobilisten die over de N357 bij Jelsum rijden, konden er zondag het Friese volkslied horen. Als mensen op het traject zestig kilometer per uur reden en over een speciale strook stuurden, kwam er muziek uit de weg. Voor sommige automobilisten was het een verrassende rit. De nieuwe weg tussen Stiens en Leeuwarden wordt maandag officieel geopend.