Aafke Soet wint laatste etappe van Healthy Ageing Tour

Wielrenster Aafke Soet uit Heerenveen heeft zondagmiddag de laatste etappe van de Healthy Ageing Tour op haar naam geschreven. De 20-jarige Soet kwam als eerste over de streep bij de finish in Groningen; het is ook haar eerste overwinning van dit jaar. In het klassement ging de winst naar Amy Pieters. Zij had op de tweede dag de leiderstrui veroverd en gaf die niet meer af.

Soet fietste in de slotfase in Groningen weg bij de kopgroep en kon haar voorsprong vasthouden. "Ik denk dat ze te veel naar elkaar keken. Ze lieten mij toen wegrijden", zei de Friezin.