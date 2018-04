Michel Vlap: ''Goal is mooi, maar had willen winnen''

''Het was mooi dat ik scoorde, maar deze wedstrijd had ik liever willen winnen.'' Dat zei Michel Vlap van Sportclub Heerenveen, na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen. Heerenveen speelde met 1-1 gelijk tegen de Groninger bezoekers. ''Het is vast extra leuk voor de supporters dat ik als Fries hier scoor'', zo vertelde Vlap.

''Met deze goal ben ik blij, maar je wilt eigenlijk gewoon winnen. Klote dat we zo slecht uit de kleedkamers kwamen. Uiteindelijk hebben we wel doorgedrukt, maar we kregen geen grote kansen. Als we zo doorgingen als in de eerste helft, hadden we gewoon de drie punten gepakt.''

Zware week

''Het was een zware week en een zware wedstrijd. Ik vind dat de jongens daar goed mee zijn omgegaan.'' Daarmee doelde trainer Jurgen Streppel onder meer op de zware blessure van aanvoerder Stijn Schaars.

Niet goed genoeg

Over de wedstrijd zelf was Streppel duidelijk. ''We waren niet goed genoeg aan de bal. Ik vond dat we het in de eerste helft nog best aardig hebben gedaan. We kwamen slecht uit de kleedkamer, daarna konden we de wedstrijd niet meer omdraaien.Na zo'n week heb ik er eigenlijk weinig gevoel bij. We blijven staan waar we staan: dat is alles eigenlijk.''