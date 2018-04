Drie punten voor Sneek Wit Zwart, VV Heerenveen verliest

Sneek Wit Zwart heeft zondagmiddag een 2-1 overwinning behaald tegen RKHVV uit Huissen. Gerben Visser maakte in de 35ste minuut de openingstreffer voor de Snekers. De 1-0 bleef lange tijd op het scorebord staan, tot Visser in de 89ste minuut opnieuw scoorde. In blessuretijd maakten de gasten van RKHVV de eretreffer uit een strafschop.

Voor VV Heerenveen viel de balans net de andere kant op. Heerenveen ging met 3-2 onderuit tegen SDO in Bussum. Bij rust stond het 2-1 voor de thuisploeg. Beide teams scoorden nog één keer in de tweede helft, maar voor VV Heerenveen was dat niet genoeg.