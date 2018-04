Pauperfontein in centrum van Workum geopend

De pauperfontein in Workum is zondagmiddag geopend. De fontein die eigenlijk een openbaar toilet is, gemaakt met 230 piemels, staat op de Markt in het midden van de stad. Het idee voor de fontein begon als protest tegen het project 11-fountains. Dat zou een van de gemeenschapsprojecten moeten worden van Leeuwarden-Fryslân 2018. Stichting De Paupers vond echter dat er van openheid vrijwel geen sprake was. Zo zei een van de betrokken personen dat 'of alle steden meedoen, of geen enkele stad'.

De Paupers vonden dat chantage en begonnen met de opzet voor een eigen fontein, die al steun kreeg van de gemeenschap. Er werd met behulp van crowdfunding ruim 12.000 euro opgehaald. Ook kregen de initiatiefnemers veel materiaal cadeau. De organisastie van LF2018 heeft het project inmiddels omarmd en toegevoegd aan het hoofdprogramma.