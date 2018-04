Sportclub Heerenveen speelt gelijk tegen FC Groningen

Sportclub Heerenveen heeft zondagmiddag in het eigen Abe Lenstrastadion gelijkgespeeld tegen FC Groningen. Heerenveen bleef na een 1-0 voorsprong uiteindelijk op 1-1 steken tegen de bezoekers uit Groningen. Het eerste doelpunt viel na een half uur spelen. Michel Vlap kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot binnen: 1-0. Keeper Hansen hield vlak voor rust nog een schot van Hrustic tegen, maar echt gevaarlijk werden de Groningers niet in de eerste helft.

Na rust kwam FC Groningen in de 55ste minuut op gelijke hoogte. Doelpuntenmaker was Tom van Weert. Na de gelijkmaker kregen Dumfries en Reza nog kansen voor Heerenveen, maar die belandden niet in de touwen. In de slotfase en in de twee minuten blessuretijd slaagden beide ploegen er niet meer in de winnende treffer te maken.

Sportclub Heerenveen - FC Groningen 1-1 (1-0) 31. Michel Vlap 1-0, 55. Tom van Weert 1-1.

Opstelling SC Heerenveen: Hansen, Dumfries, Høegh, Pierie (67. Bulthuis), Woudenberg, Bruijn (74. Veerman), Kobayashi, Thorsby, Vlap, Ghoochannejhad, Zeneli (57. Van Amersfoort)