Noppert in derde partij onderuit op Players Championship

Darter Danny Noppert uit Joure is zondagmiddag in de derde ronde uitgeschakeld van het achtste Players Championship in Barnsley. De 27-jarige Noppert verloor met ruime cijfers van Gerwyn Price: 6-1. De Jouster kon niet tegen zijn tegenstander uit Wales op, die ruim boven de honderd punten gemiddeld gooide.

James Wade

Een partij eerder kon Danny Noppert dat hoge niveau wel bijhouden. Meervoudig major-winnaar James Wade werd met 6-4 verslagen door de Jouster darter. Ook Simon Stevenson (6-2) ging in de eerste ronde onderuit tegen Noppert.

European Tour

Aanstaande donderdag staat voor Noppert het volgende toernooi op het programma. Dan speelt hij in Duitsland de kwalificatie voor twee European Tours: Saarbrücken en Graz.