Nyck de Vries pakt vijfde plaats in sprintrace Bahrein

De sprintrace in de Formule 2 heeft zondag voor Nyck de Vries een vijfde plaats opgeleverd. De Vries lag een groot deel van de wedstrijd aan kop, maar door een pitstop verloor hij veel plaatsen. In het tweede deel van de wedstrijd liep De Vries nog flink wat plaatsen in, maar genoeg voor het podium was het niet.

Bij de eerste wedstrijd van het Formule 2-seizoen in Bahrein werd De Vries zaterdag zesde. In het klassement staat de coureur van Prema Racing nu op een gedeelde vierde plaats met 16 punten. De Brit Lando Norris is de leider na twee races. Hij staat op 39 punten.