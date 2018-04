"Toerisme Leeuwarden en provincie ontwikkelt zich prima"

"Het toerisme in Leeuwarden en de rest van de provincie ontwikkelt zich prima." Dat zegt directeur Albert Hendriks van het toerismeburo Friesland-Holland. "Het programma van Culturele Hoofdstad trekt veel mensen. Die combineren hun bezoek aan de Friese hoofdstad vaak met andere activiteiten in de provincie. Daarom profiteert niet alleen de stad Leeuwarden ervan."

Hendriks is niet bang dat er na dit jaar structurele leegstand in de Leeuwarder hotels zal komen. "De inzet moet wel zijn dat er van alles wordt georganiseerd, het liefst uitgesmeerd over het hele jaar. De toerist wel meer dan alleen een plek waar hij kan slapen. Er moet iets te doen zijn. Een goede hotelier is vandaag de dag dan ook een soort entertainer." Albert Hendriks deed zijn uitspraken zondag in het Omrop Fryslân-programma Buro de Vries.