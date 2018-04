Een auto op een parkeerterrein in Leeuwarden is zondagmiddag in brand gevlogen. Het betreft een parkeerterrein bij een appartementencomplex aan de Egelantierstraat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere geparkeerde auto's.

Het lukte de brandweer het vuur snel te blussen. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend.