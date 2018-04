"Goede canon vergt concentratie voor juiste uitvoering"

"Een goede canon klinkt geweldig. Het vergt alleen wel concentratie om hem goed uit te voeren." Dat zegt muziekdocent en liedjesschrijver Hindrik van der Meer van het buurtschap Fûns bij Jorwert. Hij kreeg het verzoek mee te werken aan de grootste canon van Fryslân, zaterdag in Joure. Daar hield de 'Bond van zangkoren' zijn jaarlijkse concours. Vijftien koren namen het daar tegen elkaar op.

In de pauze bundelden ze hun krachten onder leiding van Hindrik van der Meer. Met succes, want honderden stemmen klonken in harmonie door elkaar. De canon was gelukt.