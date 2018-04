Cambuur mist drie basisspelers tegen Jong AZ

SC Cambuurtrainer René Hake kan maandag in de wedstrijd tegen Jong AZ geen beroep doen op Daan Boerlage, Ricardo Kip en Martijn Barto. Boerlage is geschorst. omdat hij vrijdag tegen FC Den Bosch zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg. Barto is nog niet hersteld van zijn rugblessure en Kip heeft nog te veel last van zijn hamstring. De verwachting is dat Rosheuvel en Van Kippersluis in de basis zullen staan voor Boerlage en Kip en dat Daniels zoals vrijdag Barto vervangt in de spits.

Volgens Hake is het merkbaar dat zijn spelers de laatste twee wedstrijden hebben gewonnen: "Dan is de sfeer beter in de groep en wordt er meer gelachen. Dat moet ook weer leiden tot dat je met meer vertrouwen gaat spelen." Hake constateert dat zijn ploeg zich ontwikkelt: "We maken stappen. Van de laatste zeven wedstrijden hebben we er maar één verloren. We scoren nu ook meer, alleen geven we de goals nog te makkelijk weg."

Tegenstander Jong AZ heeft vier punten minder dan Cambuur. "Na de winterstop draaien ze behoorlijk beter dan ervoor" , ziet Hake. "Ze spelen veel met eigen jongens. Er doen er vaak niet heel veel mee van het eerste."