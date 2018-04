In Lemmer is zaterdagnacht een automobilist van de weg gehaald, omdat hij met te veel drank op achter het stuur zat. De man had een promillage van 1.6. Hij kreeg een rijverbod van tien uur en een boete van 750 euro.

De politie naam ook het rijbewijs van de man in beslag. Dat gebeurde om tien voor vijf. De man trok zich niet veel aan van het verbod. Om twintig over zes werd hij weer betrapt, al rijdend in zijn auto. Toen is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt .