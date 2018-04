De 17-jarige Welmoed Poelstra uit Hallum zit in de finale van het Prinses Christina Concours. Welmoed speelt piano. Het concours is bedoeld voor talentvolle, jonge muzikanten.

De afgelopen tijd hebben honderden jonge musici meegedaan aan de selecties. Daar kwamen 26 deelnemers uit, die zaterdag in Den Haag deelnamen aan de halve finales. De Friese pianiste Welmoed Poelstra is een van de acht die doorgaan naar de finale. Die is over twee weken, ook in Den Haag.