De politie heeft zaterdag in Leeuwarden bij een preventieve fouilleeractie onder andere een onkruidkrabber in beslag genomen. De actie werd gehouden in een gedeelte van de binnenstad dat aangewezen is als veiligheidsgebied. De politie controleerde er zeshonderd personen en negentig voertuigen. De 'vangst' bestond uit acht messen, twee scharen en een krabber om in de tuin onkruid mee tussen stenen weg te halen.

— Politie Horeca Leeuwarden (@POL_HorecaLwrd) April 8, 2018